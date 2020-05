Plusieurs dentistes ne sont pas prêts à reprendre du service

Le tiers des 2200 dentistes sondés dans les derniers jours par l'Ordre des dentistes du Québec se disent absolument pas prêts à accueillir leurs patients à compter de lundi.

Selon l’enquête de l’Ordre des dentistes, qui a été publiée vendredi par voie de communiqué, c’est le manque de disponibilité des équipements de protection individuelle (EPI) et les exigences gouvernementales en matière de ventilation qui compliquent la préparation des dentistes en vue de la reprise.

La réponse de ses membres a convaincu l’Ordre de mettre en place certaines mesures pour leur venir en aide. Ses services-conseils ont d’abord été mis à la disposition des dentistes pour les éclairer dans l'application des normes gouvernementales.

Une personne-ressource spécialisée en matière de normes de ventilation devrait également joindre l’Ordre afin de conseiller les dentistes à cet égard.

Des intervenants de la santé buccodentaire et des représentants de l'industrie ont aussi été formés pour effectuer un suivi continu en ce qui concerne l’accessibilité aux équipements.

«Nous sommes conscients des défis importants auxquels sont confrontés les dentistes afin d'offrir des traitements urgents comme non urgents, en toute sécurité pour les patients, leurs équipes et eux-mêmes. La reprise des activités sera donc très graduelle et, dans ce contexte, nous comptons sur la compréhension et la collaboration des patients lorsqu'ils communiqueront avec leur clinique dentaire», a indiqué le Dr Guy Lafrance, président de l'Ordre des dentistes du Québec, vendredi.

«Nous espérons également que les initiatives mises en œuvre et les demandes auprès du gouvernement faciliteront cette relance et redonneront aux Québécois l'accès aux soins buccodentaires auxquels ils sont en droit de s'attendre après plus de 10 semaines d'interruption des traitements non urgents», a ajouté le Dr Lafrance.