Saguenay–Lac-Saint-Jean: une minorité de gens ont adopté le masque

SAGUENAY | Il ne se passe pas une journée sans que le gouvernement Legault recommande aux Québécois de porter un couvre-visage dans les lieux publics.

Pourtant, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, seule une minorité de la population a adopté le masque.

«Je le porte toujours quand je vais dans les commerces», a indiqué un citoyen de Saguenay rencontré à la sortie d'un magasin, vendredi.

«Je le mets seulement quand je travaille», a précisé un autre en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le port du masque est plus répandu chez les personnes âgées de plus de 50 ans dans la région et celles qui le portent savent que c'est avant tout pour protéger les autres.

Les plus jeunes le portent très peu.

«Si j'étais dans un grand centre comme Montréal, fort possiblement que je le porterais, mais ici il n'y a presque pas de cas», a expliqué un jeune client à la sortie d'une quincaillerie.

Certains préfèrent la visière.

«J'étouffe avec un masque, donc je porte une visière quand je viens dans un magasin», a précisé un autre client.

Sur ce point précis, la direction régionale de la santé publique soutient que la visière est surtout utile pour les travailleurs.

Chantale Bilodeau est conseillère-cadre à la direction régionale. Elle n'est pas surprise de constater que peu de gens suivent la recommandation du gouvernement sur le port du masque.

«J'ai bon espoir que les gens commencent à le porter davantage», a-t-elle affirmé.

Elle rappelle que ce n'est pas parce que le déconfinement se déroule bien au Saguenay–Lac-Saint-Jean et que le nombre de cas est stable à 320 depuis quelques jours que la bataille est gagnée.

«Il ne faut pas oublier qu'il risque d'y avoir des touristes cet été dans la région, des visiteurs de l'extérieur qui pourraient avoir été en contact avec des cas positifs», a mentionné Mme Bilodeau.

À quelques jours de la réouverture des salons de coiffure et d'esthétique, la direction régionale de la santé publique rappelle que le port du masque devra être privilégié par les travailleurs et leurs clients.

«On suggère aux propriétaires de ces commerces de consulter en ligne l'ensemble des recommandations émises pour leur secteur d'activités, a-t-elle souligné. Les mesures en place doivent être très rigoureuses étant donné que la distanciation sociale de deux mètres est pratiquement impossible.»

Elle leur conseille aussi de prévenir leurs clients des procédures qu'ils devront suivre lors de leur rendez-vous.