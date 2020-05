Une p’tite brassée sans aucun problème

Les accidents dans la machine à laver sont vite arrivés et parfois irréparables. Pour éviter les mauvaises surprises, voici quelques conseils pour préparer vos brassées.

Une lessive grisâtre

Suite aux lavages répétés, plusieurs vêtements blancs perdent leur éclat et deviennent grisâtres. Comment remédier à ce problème ?

Il faut être vigilants et prendre le temps de bien trier et séparer les vêtements foncés des vêtements pâles. Un lavage mixte de ces vêtements les fera grisonner dès la première brassée.

Une eau trop dure crée aussi ce problème. Pour l’adoucir, ajoutez à votre détergent 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude ou de borax (vendu dans les grands magasins) au détergent.

Il est possible de raviver une lessive blanche en y ajoutant 1 litre d’eau bouillante additionnée du jus d’un citron.

Faire sécher ensemble des vêtements colorés et d’autres qui ne le sont pas peut aussi faire grisonner le tissu. Ce séchage simultané peut altérer les couleurs.

Les rayons du soleil sont un traitement radical pour blanchir les vêtements et les rendre plus éclatants. Dans la mesure du possible, quand on peut faire sécher les vêtements à l’extérieur de la maison, il ne faut pas hésiter à le faire.

Eau chaude ou eau froide ?

Généralement, un lavage à l’eau froide est tout aussi efficace qu’un lavage à l’eau chaude puisque l’eau froide permet aux couleurs de rester plus vives et déforme moins les tissus plus délicats. Cette habitude permet aussi d’économiser de l’énergie et de réduire la facture d’électricité.

L’eau froide ne convient pas toujours aux vêtements trop sales. L’eau chaude ou tiède les nettoiera plus efficacement.

Pour laver la literie d’un malade, je vous suggère d’utiliser l’eau chaude et si possible d’y ajouter une petite quantité de javellisant.

Les erreurs qui ruinent nos vêtements

Un vêtement en laine lavé dans une eau chaude rétrécira de deux à trois points.

Un maillot de bain doit être lavé à la main. Dans la machine à laver, il perd son élasticité et il se déforme.

Oublier de bien lire les consignes d’entretien sur l’étiquette pour choisir la température de l’eau et le programme de la laveuse recommandé peut créer un problème. Si un vêtement est confectionné dans des tissus différents, optez pour le cycle convenant au tissu requérant un soin particulier.

Un tout petit vêtement coloré glissé par erreur dans une brassée de blanc peut teinter la lessive et causer des taches difficiles à déloger.

Pour éviter les entortillements dans la machine à laver, les sous-vêtements, les soutiens-gorges, les collants et les bas de nylon devraient être lavés dans un sac en filet. Le cycle « court ou délicat » est approprié.

Les vêtements plus délicats devraient être séparés des tissus plus robustes, comme les jeans. Fermez bien les fermetures à glissière et les attaches en velcro. Nouez les lacets et les cordons.

Une bonne inspection des vêtements évitera bien des désagréments. On pense aux rouges à lèvres, les crayons de cire, les stylos et les crayons à maquillage, sources de multiples taches. Un jouet d’enfant resté dans un pantalon pourrait aussi endommager les autres vêtements et même se coincer dans la machine à laver, causant ainsi des problèmes inattendus.

Mon masque... au lavage

Photo Adobe Stock

Santé Canada recommande de laver les masques non médicaux dans la machine à laver. Après avoir retiré le masque, placez-le directement dans la machine à laver ou dans un sac qui peut être vidé dans la machine à laver. Jetez le sac après l’avoir utilisé pour conserver des masques souillés. Si le sac est lavable, vous pouvez le laver avec votre masque. Les masques peuvent être lavés avec d’autres articles à un cycle/eau chaude.

Pour le masque lavable à la main, utilisez un détergent à lessive et l’eau la plus chaude que vous pouvez supporter, et séchez-le complètement. Assurez-vous d’enlever et de jeter le filtre avant le lavage.

Photo Adobe Stock

Pure, une solution écolo pour le lavage

Photo courtoisie

C’est à Saint-Alexandre-de-Kamouraska dans le bas du fleuve que sont manufacturés les produits Pure, des produits biodégradables en 28 jours répondant aux normes environnementales les plus sévères.

La gamme pour la lessive comprend le détergent, l’assouplisseur, un excellent détachant à tissu et quelques produits complémentaires au lavage.

Le détergent à lessive Omaïki par Pure conçu pour les couches lavables présente une formule assainissante à base de peroxyde qui convient parfaitement au lavage des masques non médicaux.

Ces produits sont vendus en contenants réutilisables, en formule économique en vrac pour la maison (10 litres, 400 brassées/55 $) et on trouve en boutique une station de remplissage permettant de réutiliser quelques milliers de contenants de plastique annuellement.