UPS: 75 000 masques perdus dans un entrepôt montréalais

MONTRÉAL – Des dizaines de milliers de masques chirurgicaux destinés notamment à des CHSLD et à des pharmacies sont perdus depuis des semaines parmi les colis qui s'empilent dans un entrepôt montréalais de la compagnie UPS.

«Ça fait depuis le 7 mai que mes masques attendent chez UPS, on était encore dans le pire de la crise», a déploré vendredi le président du Groupe Motivo, une entreprise montréalaise qui s'est lancée dans l'importation de masques au début de l'année.

Alors que l'approvisionnement en masques est encore difficile, une dizaine de boîtes contenant plus de 75 000 masques chirurgicaux sont introuvables dans le gigantesque entrepôt de l'entreprise de livraison de colis UPS, situé dans l'arrondissement de Lachine.

«Ça ne répond pas au téléphone et, sur place, on m'indique avoir perdu la trace des colis. Les employés ne savent plus où donner de la tête», a mentionné Luigi Vendittelli.

Payer et attendre

Depuis la mi-janvier, le Groupe Motivo, qui produit en temps normal des objets promotionnels (dont une gamme aux couleurs de la Société de transport de Montréal), importe des masques de la Chine afin d'approvisionner notamment plusieurs pharmacies du Québec.

M. Vendittelli s'estime pris en otage par la compagnie UPS. «Je ne peux pas comprendre comment elle fait (UPS) pour perdre ses colis, c'est sa "job" dans la vie», a-t-il dit en soupirant.

Il souhaite que son cri du cœur fasse en sorte que la multinationale lui rende le service pour lequel il a payé.

UPS précise simplement avoir communiqué avec le Groupe Motivo afin de donner une mise à jour sur l'état des colis.

«Nous allons continuer à travailler avec eux afin de résoudre le problème», écrit UPS dans un échange de courriels en anglais.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est critiquée pour sa gestion des colis depuis le début de la pandémie. TVA Nouvelles rapportait au début du mois d'avril la frustration d'entrepreneurs qui dénonçaient les délais de livraison de matériel médical par UPS.