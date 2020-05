Vous pourrez vous faire couper les cheveux le 15 juin

Les gens de la grande région de Montréal qui n’en « peuvent plus » de leurs longs cheveux pourront passer chez une coiffeuse ou un barbier dès le 15 juin.

« Notre objectif est d’accompagner les propriétaires d’entreprises dans la mise en place de normes sanitaires appropriées et de s’assurer que les activités peuvent reprendre dans les conditions les plus sécuritaires possible pour tous », a affirmé vendredi le ministre du Travail, Jean Boulet, en annonçant la reprise des services de soins esthétiques.

Photo Simon Clark Jean Boulet

Ministre du Travail

Outre les salons de coiffure et de barbier, les services de manucure et de pédicure, d’épilation, de tatouage et de perçage, de soins de la peau et de soins personnels à domicile sont touchés par cette réouverture.

La reprise des activités dans ce secteur est conditionnelle au respect des mesures sanitaires en vigueur. Des guides de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) seront mis à la disposition des travailleurs afin de les aider à appliquer les règles.

Pour les autres régions du Québec, la réouverture de ces commerces aura lieu dès lundi.