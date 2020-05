PAYEUR, Laurent



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Laurent Payeur, époux de feu Rita Paré. Né à Québec, le 22 mai 1930, il était le fils de feu dame Bernadette Lambert et de feu monsieur Joseph Payeur. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Il laisse dans le deuil ses filles: Lyne (Rénald Daigle) et Sylvie; ses petits-enfants: Karine (Dave Howe), Benoit (Catherine Guy), Nicolas, David; ses arrière-petits-enfants: Gabrielle, Laurianne, Raphaël, Romy, Léonie, Mia; tous les membres des familles Payeur et Paré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du département E5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de