WHITE, Dennis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 mai 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Dennis White, époux de dame Lise Denis. Né à Shannon, le 16 août 1950, il était le fils de feu dame Thérèse Talbot et de feu monsieur Gerald White. Outre son épouse Lise, il laisse dans le deuil ses enfants: Tommy et Kevin; son frère Raymond (Lynn Olivier); son beau-frère Réal Denis (Diane Genest), ainsi que plusieurs oncles, tantes, nièces et leurs conjoints, cousins, cousines et amis.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du CLSC Beauport et des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, site: www.fqc.qc.ca, téléphone: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de