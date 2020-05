CARON, Clément



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mars 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Clément Caron, époux de madame Monique Dussault, fils de feu Agnès Cloutier et de feu Maxime Aubert Caron. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil sa fille: Nathalie et son gendre Dany Boutet; ses deux petits-fils: Jérôme et Elliot Boutet; son frère et sa sœur: Marcel (Ghislaine Bélanger) et Carmelle (Claude Faubert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dussault: René (Lorraine Ouellet), Gabrielle (Serge Alary), Camille (Micheline Laframboise) et Lucie; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa fille bien-aimée, Geneviève, décédée en 2010. La famille tient à remercier tout le personnel des départements de cardiologie et d'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués depuis 5 ans à Clément.L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, téléphone: 418 682-6387 www.coeuretavc.ca ou à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, téléphone: 418 657-5334 www.fqc.qc.ca.