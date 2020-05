GARNEAU, Noëlla



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 12 mai 2020, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Noëlla Garneau, fille de feu madame Léodiliska Mercier et de feu monsieur Adjutor Garneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, feu Roger, feu Gérard, feu Pierrette, feu Jacqueline, feu Rita, son neveu Jean-Guy Barrette (Lucille Everell), Nathalie Barrette, Nadine Barrette (Roger Fortin), Mathieu Fortin, Olivier Fortin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.