GARON, Michèle



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 23 mai 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Michèle Garon, fille de feu Marc Garon et feu Colette Bélanger.Elle laisse dans le deuil son conjoint Martin Boivin, ses filles: Stéfanie (Raphaël Roberge) et Valérie (Gaël Le Pluart); son petit-fils Nathan, sa sœur Martine (Daniel Stapleton), ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Suzie Boivin (Guy Bélanger), Jean Boivin (Ginette Arsenault), feu Stéphane Boivin, Claude Boivin jr (Annie Léveillé); ses neveux et nièce: feu Félix Boivin, Alexandre Boivin, Victoria Boivin et Maxime Boivin; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.