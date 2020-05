GAGNON, Aline



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 26 mai 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Aline Gagnon, conjointe de monsieur Michel Rondeau. Elle était la fille de feu dame Laetitia Lessard et de feu monsieur Clément Gagnon. Elle demeurait à Loretteville, autrefois de Sainte-Hénédine.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jérôme (Mariane Marcoux) et Philippe (Sylvie Couture); ses petits-enfants: Juliane, Joey et Arnaud Labrecque. Elle était la sœur d'Émile (feu Gisèle Pelletier), Lucille (Gaston Garon), feu Robert, Lise (Denis Blais), Bertrand (Aline Bernier), Rolande (Blaise Bédard), René (Gisèle Boucher), Léandre (Pâquerette Collin), Eugène (Ginette Fournier) et Pauline (Guy Fiset). Elle était la belle-sœur de Pauline (Claude Hamel). Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants Jean-Pierre Labrecque et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La maladie a été plus forte, mais elle ne nous volera pas les souvenirs que nous chérissons et garderons tout au fond de nos cœurs. De sincères remerciements sont adressés à tous ses amis qui l'ont accompagnés durant sa maladie. À l'ensemble du personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus du Département des Sciences Neurologiques et au Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur humanisme, leur soutien et les bons soins prodigués. Un cordial merci à toute l'équipe des services de soins à domicile du CLSC Québec Nord. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne des Tumeurs Cérébrales et/ou à la Fondation du CHU de Québec.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles.