LOCKWELL, Vivian



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 19 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Vivian Lockwell, entourée de l'amour des siens. Elle est allée rejoindre son conjoint, Jean-Paul Gagnon et ses parents, Stanislas Lockwell et Jeanne Mainguy. Elle demeurait à Beaupré.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Manon Duguay), Sylvie (Charles Racine) et Josée (Denis Cloutier); ses petits-enfants: Jonathan (Sol-Aime Proulx), Anne-Isabelle (Carl Proulx), Jean-François (Natacha Bédard), Louis Charles (Marie-Hélène Choquette) et Jessy; ses arrière- petits-enfants: Alexanne, Élia-Maude, Ana-Ève, Samuel, Juliette, Fanny, Tristan et Arnaud; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un remerciement tout particulier au personnel de l'unité prothétique Les Jardins de la Côte et aussi au personnel des soins palliatifs de l'hôpital pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.