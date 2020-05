LACOMBE, Alice Dion



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, des suites d'un accident arrivé à son domicile, le 25 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Alice Dion, épouse de monsieur André Lacombe. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Dion et de feu dame Geneviève Blanchard. Elle demeurait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André, ses filles: Josée (Daniel Briand) et Isabelle (Stéphane Morin); ses petits-enfants: Ariane Briand (Charles- Félix Thiboutot), Étienne Briand (Diana Pelletier), Isaac Morin, Tristan Morin et Mathias Morin. Elle était la sœur de: feu Antoinette, feu Georgette, feu Alma, Lise, feu Lucienne, feu Thérèse, feu Denise et Rollande. Elle laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacombe: feu Monique (Roger Goulet), feu Rénald (Marie Paré), Clément, Noëlla (Michel Caron), Denis (Claudette Lepage), Gaétan (Claire Badeau), Clermont et Michel (Lucette Bernier); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur professionnalisme et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et/ou Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. La direction a été confiée à la