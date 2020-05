CLAVET, Denyse



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 21 mai 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Denyse Clavet, fille de feu madame Angélina Hains et de feu monsieur Achille Clavet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Veilleux; ses petits-fils: Carl Plante Veilleux et Alexandre Veilleux; sa petite-belle-fille Jessica (Éric); ses neveux et nièces; son filleul Alain Clavet; ses cousins, cousines, sa belle-sœur Louise Pelletier, ainsi que Mario le fils de feu Marie-Paul Lacasse son amie d'enfance et en terminant ses amis(es) et les membres du mouvement des Cursillos, qu'elle appréciait beaucoup et dont elle faisait partie. Elle est allée rejoindre son fils Harold et sa fille Anne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.