BOULAY, Bertrand



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Bertrand Boulay, époux de dame Colette Bergeron, fils de feu monsieur Léopold Boulay et de feu dame Yvonne Boucher. Il demeurait à Cap-Santé.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette; son fils: Ken (Valérie Couillard); son frère: Richard (Lise); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bergeron, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke E, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, téléphone: 1 888 POUMON-9 (1 888 768-6669), https://pq.poumon.ca/.