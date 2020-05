À la défense des droits des Juifs orthodoxes ontariens

Un centre de défense des droits et libertés menace d’entreprendre des démarches judiciaires pour permettre aux Juifs orthodoxes de l’Ontario de vaquer à leurs pratiques religieuses, malgré les mesures de distanciation sociale imposées par les autorités pour lutter contre la COVID-19.

Basé en Alberta, le Justice Centre for Constitutional Freedoms est une firme d’avocats conservatrice qui a été très active depuis le début de la crise sanitaire, a expliqué le National Post, dans un reportage publié samedi.

La firme défend la primauté de la Charte canadienne des droits et libertés même en cette période de pandémie et n’hésite pas à dénoncer la législation d’urgence mise en place ces derniers mois à travers le pays.

Elle a notamment saisi les tribunaux pour lutter contre les restrictions relatives aux services religieux à l’auto en Ontario. Elle se prépare maintenant à s’attaquer aux restrictions visant les rassemblements religieux dans cette même province.

«Le gouvernement Ford est très lent à procéder à des accommodements raisonnables pour les groupes religieux, même quand ils présentent peu ou pas de risque à la santé publique», a dit l’avocate Lisa Bildy, du Justice Centre for Constitutional Freedoms, au National Post.

Dans le cas des Juifs orthodoxes, ils doivent prier sept fois par jour, minimalement en groupe de 10. En Ontario, les rassemblements intérieurs sont limités à cinq personnes, ce qui les empêche de pratiquer leur religion tel que prescrit.

Des rabbins ont dénoncé la situation dans une lettre ouverte adressée au premier ministre Doug Ford la semaine dernière.

«Il n’y a pas de droit constitutionnel pour acheter de l’alcool ou de la marijuana, mais il y a un droit constitutionnel de pratiquer sa religion. Plus de cinq personnes peuvent se rassembler sur les parcours de golf, sur les plages et dans les magasins, mais pas pour prier. C’est inacceptable», peut-on lire dans la lettre.

«Lorsqu’il viole la Charte canadienne des droits et libertés, un gouvernement doit prouver que c’est justifiable, a indiqué Lisa Bildy. Plus que nous en apprenons sur ce virus, plus que ça deviendra difficile pour les gouvernements de justifier ces empiétements sur les libertés civiles des Canadiens.»