LÉVESQUE, Fernande Michaud



À la résidence À la Source de Saint-Alexandre, le 26 mai 2020, est décédée à l'âge de 92 ans et 1 mois Mme Fernande Michaud, épouse de feu M. Bertrand Lévesque, fille de feu Mme Marguerite Pelletier et de feu M. Edmond Michaud. Elle demeurait autrefois à Kamouraska.L'inhumation suivra au cimetière de Kamouraska. Elle était la mère de: Diane (Jean-Claude Michaud), feu Louise (Ghyslain Mador), Jeannine, Luc, Céline (Guy Charest), Mario (Linda Plourde), Hervé (Nancy Lapointe), feu Marie, Anne (Marc Charest). Elle laisse également dans le deuil ses 16 petits-enfants: Annik Michaud (Frédérick), Jean-François Michaud (Mélanie), Charles Michaud, Israël Michaud, Christian Mador (Julie), Bruno Mador (Sandra), Jonathan Mador, Jean-Michel Mador, Maurane Mador (Mathieu), Martin Madore (Caroline), Claudie-Anne Charest, Philippe Charest (Marjorie), Marie-Hélène Lévesque, Alexis Lévesque (Julie), François Charest et Samuel Charest; ses 7 arrière-petits-enfants: Étienne, Pier-Olivier, Léa, Julien, Marie-Soleil, Nicolas et Gabrielle. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu Donald Lapierre), feu Paul (Ruth Lapierre), feu Fernand (Madeleine Michaud), feu Jeanne D'Arc Ouellet (feu Maurice Gagnon). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Michaud et Lévesque ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence À la Source pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la