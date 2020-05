JEAN, Yvon



Au CHSLD de Ste-Dorothée de Laval est décédé du covid-19, M. Yvon Jean, fils de feu Odilon Jean et de feu Marie Adélaïde Lévesque. Il laisse dans le deuil ses filles: Diane (Gaston), Odette (Gilles), Francine; ses petits-enfants: Jimmy, Jessica, Kassandra, Samuel et 5 arrière-petits- enfants: Mathis, Zack, Clara, Kayden et Mayson; ainsi que plusieurs parents et amis.