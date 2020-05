MAURAIS, Pauline



À Sept-Îles, le 30 avril 2020, est décédée à l'âge de 82 ans, madame Pauline Maurais.Outre son époux bien-aimé monsieur Fernand Lafrance, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Sylvie Beaudin), Louise (Steve Grant), Hélène (Sylvio Delisle); ses petits-enfants: Marie- Michelle, Dominique, Raphael, Olivier et Thomas; ses frères et sœurs: Clairette, Doris, Gaston et Raymonde; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, téléphone: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca .