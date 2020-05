DESLAURIERS, Yolande



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 mai 2020, sont décédés dame Yolande Deslauriers et monsieur Théodore Sawyer. Ils demeuraient à Québec.Yolande était la fille de feu Jean-Baptiste Deslauriers et de feu Marie Durand, épouse de feu Théodore Sawyer. Elle laisse dans le deuil ses enfants issus de son mariage avec feu Rosaire Lemieux : Rolland (Danielle Beaudoin), Monique (Serge Giguère), Danielle (feu Walter Beitlberger), feu Alain, Réjean (Sonia Leblanc); ses petits-enfants : Dominic (Géraldine Bourque), Guillaume, feu Justine, Véronique (Samuel Colin), Olivier (Anne Boileau Loiselle), Maxime (Gabrielle Gagné), Cédric et Catherine; ses arrière-petits-enfants : Sandrine, Éloi, Renaud, Antoine et Thomas-Arthur; son frère : Claude Deslauriers (Noëlla Bergeron). Théodore était le fils de feu Georges Sawyer et de feu Corine Fortin, époux de feu Yolande Deslauriers et de feu Madeleine Garneau. Il laisse dans le deuil sa sœur Thérèse (feu Gérard Boudreau). Yolande et Théo laissent aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Les familles remercient du fond du cœur tout le personnel de l'unité COVID du 2e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4, téléphone : (418) 525-4385, https://fondationduchudequebec.org/, ou à la fondation de l'hôpital de votre région.