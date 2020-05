SIMARD, Gaston



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 mai 2020, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gaston Simard, époux de madame Murielle Renaud, fils de feu madame Desneiges Tremblay et de feu monsieur Lauréat Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Murielle Renaud; ses enfants: feu Jean-Marc, Bertrand (Lisette Tremblay), Mario (Jennifer Blais), Josée (Mario Fleury) et Sylvie (Sébastien Bizier); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Maxime (Laura), Karolanne et Claudia (Floralie) Simard, Mégan et Chloée Simard, Dominic Fleury, Laurie et Gabriel Bizier; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul Simard (feu Yolande Breton),feu Marcelle Simard (feu Antonio Tremblay), feu Antoine (Padou) Simard (feu Germaine Boulanger et feu Gertrude Boutin), feu Marie Simard (feu Lionel Létourneau), feu Gracieuse Simard (Gérard Rioux), feu Maurice Simard (Françoise Gaudreault), feu Bertrand Simard (feu Marie-Claire Levasseur), feu Joseph Simard (Rose-Ange Savard), Laval Simard (Gaétane Tremblay), feu Lauréat Simard (Gaétane Tremblay), Jacques Simard (Louise Munger), André Simard (Lucile Girard); ses beaux-parents feu Jeanne Couture et feu Jean-Paul Renaud; ses beaux-frères et belles-sœurs René Renaud (Nicole Gagnon) et Linda Renaud (Denis Breton); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil tous ses neveux et ses nièces qu'il affectionnait grandement et avec lesquelles il a partagé des moments inoubliables.