LACROIX, Diane Duguay



À la Maison Aline Chrétien de Shawinigan, le 27 mai 2020, est décédée Mme Diane Lacroix, épouse de M. Amédée Duguay, demeurant à Shawinigan.Elle laisse dans le deuil son époux Amédée Duguay; son fils et sa fille: Éric Duguay (Annie Domaine) et Julie Duguay; son frère et sa sœur: Serge Lacroix (Diane Paquet) et Carole Lacroix; ses petits-enfants: feu Jean- Philippe, Maude (Johannie Paquin) et Mathieu (Alexandra Naud), Marc-Antoine, Laurence, William (Audrey) et Maeva. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Louisette (Réjean Drouin), Rose-Hélène (feu Frederick Picard), feu Jean-Claude (Monique Fortier), Lucie (Frank McCulloch), Christiane (Pierre Clavel), Claudette, Bertrand (Martine Dion) et François (Martine Baribeau); ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, de la famille Lacroix, Lapointe, Paulus et Duguay et de nombreux ami(e)s. Nous remercions également la Maison Aline Chrétien pour le service reçu et tous les intervenants qui ont suivi de près Diane. Des dons à la Maison Aline Chrétien seraient appréciés.