Dans l’œil du Québec inc.: ventes d’actions en gros chez Cascades

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Huit initiés liquident pour 4,7 M$ d’actions

Photo d'archives, Ben Pelosse

Depuis le début mai, sept dirigeants de Cascades et l’un des cofondateurs de l’entreprise, Alain Lemaire, ont vendu pour 4,7 M$ d’actions après avoir exercé des options. M. Lemaire a également vendu pour 818 000 $ d’actions en mars. Son frère Laurent a fait l’inverse en investissant 76 000 $ dans Cascades le 8 mai. Le titre de l’entreprise a progressé de plus de 20 % depuis janvier.

Uni-Sélect reçoit 100 M$ US des gouvernements

Le gouvernement québécois et Exportation et développement Canada (EDC) prêtent respectivement 25 M$ US et 75 M$ US au distributeur de pièces d’auto Uni-Sélect. Ces aides s’inscrivent dans un refinancement de 565 M$ US annoncé hier par l’entreprise de Boucherville, qui connaît des difficultés depuis quelques années.

Une administratrice investit dans CAE

Capture d'écran, Web

Marianne Harrison, PDG d’une filiale américaine de Manuvie, vient d’acheter pour un peu plus de 300 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise CAE. Mme Harrison siège au conseil d’administration du spécialiste des simulateurs de vol et de la formation d’équipages depuis août.

Il encaisse 17,3 M$

Claude Bigras, PDG de GDI Services aux immeubles, vient de vendre pour 17,3 M$ d’actions de l’entreprise montréalaise. L’homme d’affaires demeure le deuxième plus important actionnaire de GDI, mais sa participation est passée de 15,6 % à 13,8 %. « En raison de la COVID-19, certains de mes investissements personnels existants nécessitent du financement supplémentaire », a expliqué M. Bigras.

Elle s’empresse d’acheter du SNC

Capture d'écran, Web

Moins d’une semaine après son élection au conseil d’administration de SNC-Lavalin, Mary-Ann Bell a déboursé près de 100 000 $ pour acquérir 5000 actions de l’entreprise québécoise. SNC a perdu plus de 30 % en Bourse depuis le début de 2020. Mme Bell a occupé plusieurs postes de direction chez Bell Canada.