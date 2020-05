LEMAY, Louise Laliberté



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2020, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédée madame Louise Laliberté, épouse de feu monsieur Dominique Lemay. Elle était la fille de feu Charles-Édouard Laliberté et de feu Yvonne Auger. Elle demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Guylaine, Martin, Jacquelin, Daniel (Isabelle Mercier), Julie (Richard Martin); ses petits-enfants: Gabriel, Anthony et Alexia Janssen, Kevin et Mégane Martin. Elle était la sœur de: Guy (feu Lise Hébert), feu Noël; famille Chevalier : Jean, Jeannine, Roland et leur conjoint(e). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay: Pierre, Dolorès, Rose-Emma Blanchet (feu André-Côme Lemay), Martial (Aline Boisvert), Gabriel (Evelyne Guérin); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements aux propriétaires et au personnel de la résidence Jardins des Aînés de St-Édouard ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1, site internet: https://fhdl.ca/. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire