BRASSARD, Raymond



" Je chante avec toi liberté "Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 17 mai 2020, à l'âge de 74 ans 3 mois, est décédé monsieur Raymond Brassard. Né à St-Jérôme- Métabetchouan le 24 janvier 1946, il était le fils de feu dame Lucienne Garon et de feu monsieur Joseph-Nil Brassard. Il demeurait à Québec.Monsieur Brassard laisse dans le deuil son frère Réjean (Nicole Côté); sa sœur Monique (Paul Langlais); ses neveux et nièces: Susan Brassard (Louis Blanchette) et Maëva, Isabelle Brassard (Jacques Martin) et Sabryna, Catherine Langlais (Hugues Gagné), Paul-Alexandre Langlais (Caroline Félix) Renaud et Enzo; ses amis de longue date Raynald Beaulieu et Michel Audet, un grand nombre d'amis avec qui il a voyagé, ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie toute l'équipe du 3e étage du Centre d'hébergement St-Augustin pour le respect et l'attention portée à Raymond. Merci spécial à Denise Langlais qui l'a accompagné tout au long de sa dernière année. Les funérailles sont sous la direction de