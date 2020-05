BERNIER, Yvon



À Honfleur, le 13 mai 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Yvon Bernier, époux de madame Florence Pouliot, fils de feu monsieur Gilles Bernier et de feu madame Thérèse Bussières. Il demeurait à Honfleur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Alex, Samuel (Félicya Côté) et Olivier; sa belle-mère Rose-Hélène Dumas (Rolland Pouliot); ses frères et soeurs: Jean-Pierre (Monique Gingras), leurs filles Laurie et Ann-Lee Nicole (Léo Chouinard), Denis (feu Francoise Goulet, Julie Fortier) et ses enfants Stéphane et Sophie Noëlla (Jacques Aubé), Céline (Jacques Blanchet) et leurs enfants Catherine, Véronyque et son filleul Sébastien, Adrien, Lucille (Pierre Lacroix) et leurs enfants Raphaël, Rachel-Ann et Isabelle; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pouliot: Solange (Denis Dutil) et leurs enfants Johannie, William et Marie-Joelle, Sylvie (Henri Joubert), Michel (France Guay) et leurs fils Anthony et Jimmy, Sylvain et sa fille Sylviane, Jocelyne (Martin Mercier) et son fils Steven, Louise (Stéphane Bisson) et leurs enfants, Axelle et son filleul Lewis, Martin (Michèle Turgeon) et leur fils Pier-Emmanuel, Marc (Sylvie Carrier) et leurs filles, Isabelle et Stéphanie, Patrice (Lison Turgeon) et leurs enfants, Roxanne et son filleul Maxime, Christian (Cathy-Céline Fortin) et leurs enfants, Mélodie et Alexis; ses tantes: Marie, Gemma, Rosanna, Eva (René Mercier) et son oncle Charles; ses petits-neveux et petites-nièces: Kelly-Ann, Tristan, Félicia, Damien, Jessy-Ann, Norah, Loick, James, Logan, Josh, Matthew; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Marcel Moreau et Dre Suzanne Tremblay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ainsi que la fondation SLA Québec.