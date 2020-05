LEBLOND, Roland



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roland Leblond, époux de madame Raymonde Boucher, fils de feu Marie-Anna Cadrin et de feu Gérard Leblond. Il demeurait à Lévis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Sébastien (Nathalie Pothier); ses petites-filles: Mégan et Noémie Leblond; ses frères: Robert (Micheline Émond) et Normand (Colette Perron); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Boucher: Jean-Paul (Élise Pelletier), Jeannine (feu Paul-Émile Marcoux), Claude (Yvonne Bélanger), Jacques (Thérèse Samson), Gilles et Marcel (Monique Blanchette); son oncle Roland Bélanger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Véronique (Émile Pelletier), feu Madeleine (feu Raymond Marotte), feu Huguette (Lionel Gonthier (Madeleine Labrecque)), feu Clémence, feu Daniel, feu Gisèle (Michel Lapierre), feu Raynald (Cécile Bourassa), feu Magella (feu Carole Gingras) et de feu Bertrand. Il était également le beau-frère de feu Nicole Boucher.Sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués ainsi qu'à Céline Pelletier pour son dévouement et les attentions apportées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, téléphone : 418 903-6177, www.mspdulittoral.com.