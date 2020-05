La Coopérative des consommateurs de Lorette, Convivio IGA extra, a remis 6012,40$ au Club Rotary Québec-Val-Bélair à la suite de sa grande collecte solidaire du 23 mai dernier. Cette grande collecte était organisée de façon sécuritaire, tant pour les automobilistes que pour les bénévoles et le personnel en place. Les citoyens étaient invités à faire don de leurs canettes et bouteilles consignées en demeurant dans leur voiture pendant que les bénévoles cueillaient directement les contenants consignés dans le coffre des véhicules. Une trentaine de bénévoles et d’employés ont participé à cette corvée. Toute l’équipe était munie d’équipements de sécurité afin d’effectuer l’accueil, le tri, le décompte, le classement dans les camions, etc. La prochaine et dernière collecte se tient aujourd’hui, de 9h à 15h, dans le stationnement du Centre communautaire Michel-Labadie.

40 ans de mariage

Félicitations à l’avance à Nicole Boutet et à André Chamberland (photo), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, qui fêteront officiellement demain, le dimanche 31 mai, leur 40e anniversaire de mariage. Les proches du couple me disent que Nicole et André sont des exemples inspirants pour les couples de leur entourage.

Bonne retraite Brigitte

Brigitte Alain (photo) a pris une retraite bien méritée, le 26 mai dernier, après une brillante carrière de 30 ans à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Brigitte a touché à tout au fil des ans au sien de la Fondation: les tâches administratives, l'organisation d'activités, l'appui à l'équipe bénévole et même la direction. Actrice importante du succès et du développement de l’organisation philanthropique, cette passionnée fait partie d'un petit groupe de personnes qui constitue la mémoire vivante de la Fondation. Certes, plusieurs s’ennuieront de son sourire, de sa détermination et de son dévouement pour la cause, mais ils se consoleront en la retrouvant comme bénévole au cours des prochaines années.

La 2e de 5

Le 30 mai 1985. Les Oilers d'Edmonton remportent leur 2e coupe Stanley d'affilée en disposant facilement des Flyers de Philadelphie 8-3 à Edmonton. Les Oilers, qui gagnent la série finale par 4 victoires contre 1, ont égalé ou battu 24 records individuels ou d'équipe au cours des séries de fin de saison. Wayne Gretzky mérite le trophée Conn Smythe, attribué au joueur par excellence des séries éliminatoires. Les Oilers gagneront trois autres coupes Stanley par la suite, en 1987, en 1988 et en 1990.

Anniversaires

Yann Latouche (photo), président de EvenTouch... Ghislain Bérubé, collectionneur et bénévole au Tournoi pee-wee de Québec, 71 ans... Roch Denis, ex-animateur (radio-télé), 63 ans... Jocelyne Bourassa, ex-golfeuse professionnelle, recrue de l’année 1972 de la LPGA, 72 ans... Jacques Boulanger, ex-animateur de radio et chanteur, 81 ans.

Disparus

Le 30 mai 2019. Leon Redbone (photo), 69 ans, musicien américain connu pour faire revivre des morceaux d’avant-guerre... 2018. Gabriel Gascon, 92 ans, homme de théâtre, mais aussi du cinéma et de la télévision... 2017. Elena Verdugo, 92 ans, actrice américaine... 2016. Tom Lysiak, 63 ans, ancien attaquant des Black Hawks de Chicago... 2016. Rick MacLeish, 66 ans, ex-attaquant des Flyers... 2015. Joël Champetier, 57 ans, romancier québécois... 2015. Beau Biden, 46 ans, fils de l'ancien vice-président des États-Unis Joe Biden... 2010. L'honorable Dufferin Roblin, 92 ans, homme d'affaires et homme politique canadien... 2007. Jean-Claude Brialy, 74 ans, acteur et réalisateur français... 2005. Gérald LeBlanc, 59 ans, poète acadien... 1997. Georges Fiori, 71 ans, père de Serge Fiori (Harmonium)... 1986. Perry Ellis, designer de mode américain... 1975. Michel Simon, 80 ans, acteur français.