Jaylen Brown rejoint une manifestation à Atlanta

Le joueur des Celtics de Boston Jaylen Brown a fait 15h de voyagement pour prendre part à une manifestation à Atlanta, samedi, en lien avec le décès de George Floyd.

«Être une célébrité, être un joueur de la NBA ne m’exclut pas de cette conversation. D’abord et avant tout, je suis un homme noir et un membre de cette communauté, a affirmé l’athlète natif de la ville de la Géorgie lors d’une diffusion en direct sur son compte Instagram. Nous ouvrons les esprits concernant certaines injustices que nous avons vues. Ce n’est pas correct.»

«En tant que jeune personne, vous devez écouter nos réclamations, a-t-il aussi dit. Notre voix doit être entendue. J’ai 23 ans. Je ne connais pas toutes les réponses, mais je me sens comme tout le monde.»

Dans la manifestation, Brown a été rejoint par le joueur des Pacers de l’Indiana Malcolm Brogdon, qui est également natif d’Atlanta.

Rappelons que George Floyd, un Afro-Américain, a violemment été tué par un policier blanc au Minnesota. Le représentant des forces de l’ordre avait maintenu son genou pendant plus de huit minutes sur le cou de l’homme d’une quarantaine d’années.

Ce geste, qui a été filmé et largement diffusé, a déclenché la colère de plusieurs millions d’Américains qui ont décidé de sortir dans les rues pour réclamer un changement de mentalité aux pays de l’Oncle Sam.

Vendredi, le policier a été arrêté vendredi et inculpé pour «homicide involontaire» et «acte cruel et dangereux ayant causé la mort».