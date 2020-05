Jean-Sébastien Girard: Monsieur Nostalgie

Quiconque écoute La Soirée est (encore) jeune connaît Jean-Sébastien Girard et surtout, son attachement profond aux œuvres du passé. Ses incessantes références à Cormoran, Terre humaine et compagnie en témoignent. Joint au téléphone, notre interlocuteur insiste : « Malgré mon étiquette de nostalgique, je suis très en phase avec mon époque. » Entrevue avec Jean-Sébastien Girard, qui reprendra en juin les commandes de JS Tendresse, son émission de vieux succès FM des 40 dernières années sur ICI Musique, en plus d’animer sur Facebook un quiz thématique... (vous l’aurez deviné) nostalgie.

Êtes-vous du style à dire « C’était meilleur avant » ?

Non. Sauf peut-être en musique. Je ne pense pas qu’on faisait des meilleurs films et des meilleures émissions de télé avant. J’adore la télé qu’on fait. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, je ne suis pas tout le temps en train d’écouter des vieux Poivre et sel et des vieux Moi et l’autre. J’écoute pas mal tout ce qui se fait. J’ai Netflix. J’adore les réseaux sociaux. Je suis à jour.

Comment décrivez-vous votre nostalgie ?

Ma nostalgie à moi, c’est d’avoir un regard tendre sur le passé. J’aime ça trouver un vieux catalogue de Distribution aux consommateurs. Je fais partie de groupes Facebook de vieilles photos, d’extraits d’anciennes émissions... J’aime regarder de vieilles séries avec des décors en carton. Ça m’amuse de voir comment les choses ont évolué.

Quand avez-vous découvert que vous étiez particulièrement attaché au passé ?

Comme bien des affaires, quand j’ai commencé à faire La Soirée est (encore) jeune. Au début, Fred Savard était comme moi. On avait les mêmes références. On avait beaucoup de plaisir à s’envoyer la balle en réunion avec nos vieilles histoires. On pouvait passer des soirées à regarder des vieilles affaires. On écoutait des vieux Bye Bye, des vieux Ding et Dong.

Que pensez-vous du concept de plaisir coupable ?

J’hais ça. C’est tellement une posture snobinarde. Je n’aime pas les gens qui disent : « J’aime ça, écouter du Marie Carmen, mais je suis gêné d’aimer ça. » Je suis comme : « Dis rien, alors. » Moi, je l’aime, Marie Carmen. Je m’assume totalement.

Plusieurs personnes profitent du confinement pour réécouter des valeurs sûres. En psychologie, on parle de « saine régression ». Est-ce votre cas ?

Oui. Au mois de mars, on était complètement devant l’inconnu. C’était tellement nouveau. Les vieilles émissions, c’est quelque chose qu’on connaissait. Ce n’est pas vrai que j’écoute juste Cormoran, mais au début du confinement, quand je passais ma journée à regarder RDI et que tout le monde mourait, un Cormoran, avant d’aller me coucher, ça faisait du bien. Je savais à quoi m’attendre. Je savais ce qui s’en venait. Et tout le rythme de l’ancienne télé... Il y a une scène qui me fascine dans Terre humaine. La madame prend son café. Ça sonne à la porte. Elle se lève. Elle va ouvrir. C’est le portier. Elle reçoit une boîte. Mais qu’est-ce qu’il peut bien y avoir dedans ? Elle va porter la boîte dans la cuisine. Elle prend des ciseaux. Elle ouvre la boîte. Et pendant qu’elle vient pour sortir le truc, le téléphone sonne et elle apprend un drame. La scène a duré trois minutes, mais on n’a jamais su ce qu’il y avait dans la boîte. C’est fascinant !

Vous allez animer un quiz sur Facebook mardi. Êtes-vous un amateur de jeux-questionnaires ?

Oui. Mon rêve, ce serait d’animer un quiz. Quand j’étais petit, j’en ai fait beaucoup. Ma mère a participé à Fais-moi un dessin, Action réaction... Quand j’avais 20 ans, on est allé aux Indispensable à TQS. C’est Gino Chouinard qui l’animait.

Êtes-vous surpris du succès que remporte votre émission de radio, JS Tendresse ?

Pour vrai, les réactions l’année dernière m’ont vraiment, vraiment surpris. Surtout celles qui venaient des plus jeunes. Les jeunes aiment ces chansons. Et ça n’a pas l’air d’être de manière ironique. Je suis conscient qu’elles sont loin d’être parfaites. Elles ont leurs défauts. Ce n’est pas du Beethoven. Mais elles sont efficaces. Si on s’en souvient 20, 30, 40 ans plus tard, c’est qu’elles ont quelque chose.