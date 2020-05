La fameuse baleine à bosse près du pont Jacques-Cartier

MONTRÉAL | La fameuse baleine qui fait tant jaser depuis qu’elle a entrepris d’explorer le fleuve Saint-Laurent a été aperçue à la hauteur de Montréal, samedi, une situation hors de l’ordinaire.

• À lire aussi: Un rorqual à bosse s’approche de Montréal: du «jamais vu»

Le rorqual à bosse, aussi appelé baleine à bosse, a pu être observé dans les eaux montréalaises au fur et à mesure qu’il avançait vers l’ouest.

«Un rorqual à bosse nage présentement au large de Montréal, près du pont Jacques-Cartier. L'équipe d'intervention Urgences Mammifères Marins se trouve sur l'eau et documente la situation», a indiqué sur Facebook le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

«[L’équipe] tentera d'évaluer l'état de l'animal et d'obtenir de meilleures images pour sa possible identification. Si vous observez de la rive la baleine, n'oubliez pas de respecter les consignes de santé publique! Votre santé et celle de la baleine est importante pour nous», a-t-on ajouté.

«Soyez vigilant à sa présence et conservez 100 mètres de distance avec la baleine», a-t-on aussi spécifié.

La baleine a été aperçue à de multiples reprises ces derniers jours, notamment à la hauteur de Québec et de Sorel-Tracy.

Selon le GREMM, il est inusité qu’un rorqual à bosse se déplace aussi loin dans le sud-ouest du Québec. On peut apercevoir plus souvent ce type de cétacé dans le fleuve dans la région de la Côte-Nord.

«C’est une première à notre connaissance», avait dit à TVANouvelles.ca Marie-Ève Muller, du GREMM, vendredi.

L’organisme estime que «le cétacé devrait pouvoir reprendre le chemin vers l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent par lui-même».