La pêche au homard aux Îles

Il est 3 h 30 du matin et je déambule sur le quai de L’Étang-du-Nord à la recherche du Galet Rouge. J’aperçois non loin Martin et Claude, qui préparent les agrès de pêche. Ils me saluent timidement, mais je me sens le bienvenu pour cette sortie de pêche au homard. Une fois en mer, mon corps essaie de s’adapter au roulis et au tangage. De légères nausées m’incommodent. Aussitôt que Martin lance le signal de la levée des casiers, je reprends le contrôle des maux de cœur. Le soleil se pointe en même temps que l’arri-vée des premiers crustacés à bord. Après quelques photos sous le rayon d’or, je me propose pour leur prêter main-forte. Un peu embêté, le capi-taine se demande quelle tâche je pourrais effectuer sans les ralentir, ou pire, passer par-dessus bord ! La musique sur le pont, les embruns salés au visage, je me suis retrouvé pour quelques heures préposé aux petits élastiques bleus sur les pinces... Croyez-moi, cette expérience en mer compte parmi les plus beaux souvenirs de ma vie !

Appareil : Canon EOS R

Objectif : EF 16-35mm f/4 L IS USM

Exposition : 1/1000s à f/4

ISO : 500