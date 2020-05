Le sort des aînés a défrayé la chronique ces dernières semaines, surtout à cause des ravages causés par la COVID-19. Mais le troisième âge ne doit pas se résumer aux terribles drames vécus récemment dans les résidences pour personnes âgées. Voici sept films inspirants sur les aînés.

Bienvenue au Marigold Hotel

Photo d’archives

Cette comédie dramatique réalisée par John Madden (Shakespeare in Love) met en scène une bande de retraités britanniques qui décident d’aller s’établir en Inde, dans un hôtel délabré qu’on leur avait vendu comme un palace. Le charme du film repose en grande partie sur sa distribution toute étoile composée de plusieurs vétérans du cinéma britannique, dont Judi Dench, Tom Wilkinson, Bill Nighy et Maggie Smith. Soulignons qu’une suite (Bienvenue au Marigold Hotel 2) a pris l’affiche en 2015.

► Offert sur Club illico et iTunes

Amour

Photo d’archives

À partir d’un sujet difficile (la vieillesse et la maladie), le cinéaste autrichien Michael Haneke a réalisé avec Amour un grand film sur l’amour et la fin de vie. Gagnant de la Palme d’or du Festival de Cannes en 2012, ce drame bouleversant raconte l’histoire de Georges (Jean-Louis Trintignant) et d’Anne (Emmanuelle Riva), un couple de professeurs de musique octogénaires à la retraite. Leur quotidien sera chamboulé quand l’état d’Anne commencera à se détériorer.

► Offert sur iTunes

Poms : la grande compétition

Photo d’archives

Dans cette comédie réalisée par la Britannique Zara Hayes, Diane Keaton incarne une dame atteinte d’un cancer incurable qui, après avoir refusé de subir des traitements, décide d’aller finir ses jours paisiblement dans une maison de retraite en Géorgie. Peu emballée par les activités qu’on lui propose sur place, elle décide de renouer avec un vieux rêve de jeunesse pour fonder un club de meneuses de claque (cheerleading).

► Offert sur iTunes

Les plus belles années d’une vie

Photo d’archives

Cinquante-trois ans après la sortie de son film culte Un homme et une femme, Claude Lelouch a renoué avec son duo d’acteurs mythiques, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, pour réaliser cette suite qui relate les retrouvailles des deux célèbres personnages, cinquante ans après leur histoire d’amour foudroyante. La chimie entre Trintignant et Aimée est toujours au rendez-vous.

► Offert sur Club illico

Maintenant ou jamais

Photo d’archives

En anglais, l’expression bucket list sert à désigner la liste de choses qu’on veut faire ou accomplir avant de mourir. C’est aussi le titre original de ce film de Rob Reiner (Quand Harry rencontre Sally) qui raconte les aventures de deux hommes atteints d’un cancer en phase terminale (Morgan Freeman et Jack Nicholson) et qui décident de concrétiser tous leurs rêves avant de rendre leur dernier souffle. Saut en parachute, visite de l’Himalaya, safari en Tanzanie, tout y passe...

► Offert sur Club illico et iTunes

Monsieur Schmidt

Maître de la satire sociale, le cinéaste américain Alexander Payne (Election, Les descendants) a confié à Jack Nicholson un rôle fait sur mesure pour lui dans cette comédie aussi drôle que touchante sur la peur de vieillir. Nicholson y incarne un actuaire à la retraite qui, après la mort de sa femme, décide d’entreprendre un road trip existentiel.

► Offert sur iTunes

Il pleuvait des oiseaux

Photo d’archives

Ce drame lumineux de la réalisatrice Louise Archambault (Gabrielle), adapté du roman du même titre de Jocelyne Saucier, met en scène deux vieux ermites (Gilbert Sicotte et Rémy Girard) qui ont décidé de se retirer du reste du monde en vivant isolés dans une forêt en Abitibi. Leur petite vie paisible sera bouleversée par l’arrivée d’une femme octogénaire (la regrettée Andrée Lachapelle) qui a été injustement internée toute sa vie.

►Offert sur Club illico, iTunes et Crave