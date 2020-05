Plus de 6 millions de cas confirmés dans le monde

Plus de 6 millions de cas du coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont les deux tiers en Europe et aux États-Unis, selon le comptage quotidien de l'université Johns Hopkins.

Au moins 6 003 762 cas d'infection, parmi lesquels 367 356 décès, ont été comptabilisés, notamment en Europe et aux Etats-Unis, pays avec le plus grand nombre de cas (1 764 671) et de décès (103 605).

Texte complet à venir.