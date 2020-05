Rap et belles oreilles

Amis depuis à peine deux ans et demi, les rappeurs Koriass et FouKi se sont rapidement trouvé des affinités, au point de vouloir faire un album en duo. Il y a quelques jours, en surprise, ils ont ainsi lancé le disque Génies en herbe, qui reçoit déjà de très bons commentaires. Le Journal s’est entretenu avec Emmanuel Dubois et Léo Fougères, de leurs vrais noms.

En plus du titre Génies en herbe, l’album comprend quelques références audio à Rock et belles oreilles. Comment êtes-vous arrivés avec cette idée ?

FouKi : « Je connaissais juste RBO de nom, surtout Le feu sauvage de l’amour. Mais je ne connaissais pas le truc de Génies en herbe [un sketch classique du groupe d’humour]. On s’est fait un “chalet créatif” et c’est Manu qui m’a montré la vidéo. Je suis tombé en amour. Je la regardais même tout seul chez moi ! »

Koriass : « L’idée de Génies en herbe m’était venue à cause d’une ligne que je dis sur Marée haute. J’ai montré le clip à Léo et on a décidé de le prendre pour lier l’album. »

Est-ce que les gars de RBO sont au courant de ce que vous avez fait ?

FouKi : « On a dû leur demander la permission, en fait. Ils ont approuvé et on était bien contents. On les remercie même sur l’album. »

Koriass : « C’était sur ma “bucket list” de remercier RBO sur un album. [rires] C’est un clin d’œil, une façon d’échantillonner un gros morceau de la culture “keb” qu’est Rock et belles oreilles. Je trouvais ça cool de faire un clin d’œil à ça. Et pour les plus jeunes, ça peut leur faire découvrir le groupe. »

Pourriez-vous les inviter à participer à un vidéoclip éventuellement ?

FouKi : « Tu viens de nous donner une bonne idée, là ! »

Koriass : « On n’avait pas pensé à ça ! Quand ce sera possible... »

Photo courtoisie

Comment vous sentez-vous de sortir un album alors que vous ne pouvez faire de spectacles ?

FouKi : « J’imagine que dans un an, on va faire des shows comme si on n’en avait jamais fait dans notre vie ! On va “performer” comme jamais. Il y a toujours un point positif à quoi que ce soit. »

Koriass : « De toute façon, on ne faisait pas une tournée cet été. On devait probablement jouer à l’automne et l’hiver, et faire des festivals l’année prochaine. Il va falloir retarder le tour, mais je pense que les fans seront plus prêts que jamais. »

On parle de permettre des concerts dans les ciné-parcs cet été. Est-ce une option qui vous brancherait ?

FouKi : « Oh boy, ce serait épique ! »

Koriass : « Je serais “down”. Surtout que c’est comme un emblème de Saint-Eustache [d’où il est originaire]. C’est quelque chose de culturel là-bas, l’ouverture des ciné-parcs. Je pense que ce serait malade ! »

FouKi, tu suis la carrière de Koriass depuis plusieurs années. Que pensais-tu de lui comme rappeur ?

« C’est à cause de Koriass, Alaclair Ensemble et Dead Obies que j’ai commencé à écouter du rap québécois. Avant ça, j’écoutais juste du rap américain, comme Wu-Tang Clan, Eminem et 50 Cent, et français, comme IAM. »

Koriass, quelles ont été tes premières impressions quand tu as entendu parler de FouKi ?

« Je trouvais que ça sonnait bien, qu’il avait un bon sens de la mélodie. La première fois que je l’ai entendu, c’était en Gaspésie. La personne où j’étais en écoutait. Et par hasard, peu de temps après, FouKi m’appelait pour qu’on collabore sur une chanson. »

Pourquoi avez-vous décidé de faire un album complet ensemble ?

Koriass : Au début, on s’était dit qu’on allait faire quelques tounes et les sortir. Mais après deux tounes, on s’est dit qu’on devrait faire un album. Ça ne s’est jamais vraiment fait au Québec un album complet commun de deux rappeurs. Ça s’est fait souvent aux États-Unis avec Method Man & Redman ou Jay-Z et Kanye West, pour Watch the Throne. C’était l’occasion parfaite. On n’avait pas à forcer les affaires. Ça s’est fait naturellement. »

L’album commun de Koriass et FouKi, Génies en herbe, est disponible sur le marché.