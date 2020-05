Réouverture des piscines publiques et des parcs partout au Québec

Les espaces publics extérieurs, tels que les piscines extérieures et les modules de jeux des parcs sont désormais ouverts, et ce, partout au Québec.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, en ont fait l'annonce, samedi, dans un communiqué.

«Cette mesure vise à offrir aux citoyens la possibilité de se rafraîchir, entre autres dans le contexte de chaleur accablante que vivent actuellement plusieurs régions du Québec. Les lieux visés sont les piscines extérieures publiques, les pataugeoires extérieures publiques, les blocs sanitaires de ces installations ainsi que les modules de jeux situés dans les parcs publics», explique-t-on.

«L'accessibilité de telles installations pour la période estivale qui s'amorce est importante et les conditions actuelles, combinées au respect des règles sanitaires applicables, le permettent désormais», a soutenu la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

