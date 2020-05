Un choix évident pour David Savard

Les deux villes devant accueillir les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey ne sont toujours pas déterminées, mais si le choix revenait au défenseur David Savard, Columbus serait sans aucun doute parmi les destinations.

En entrevue à l’émission Salut Bonjour Weekend samedi matin, l’arrière des Blue Jackets a mentionné qu’il adorerait avoir l’opportunité de disputer les éliminatoires à la maison.

«Si on peut rester à Columbus, cela me permettrait de pouvoir rester avec ma famille et d’avoir mes proches près de moi, a-t-il dit. C’est sûr que pour moi, c’est une option qui serait très intéressante.

«Cela dit, je sais qu’il y a plusieurs villes qui ont fait du bon travail pour contrôler la pandémie. Reste à attendre pour voir si Columbus sera choisie.»