Un CHSLD infesté de fourmis à Montréal

Après de nombreux cas de COVID-19 déplorés, des problèmes importants de ventilation et le récent épisode de chaleur extrême, voilà que le CHSLD VIGI Mont-Royal doit maintenant composer avec la présence de fourmis dans plusieurs chambres de résidents depuis près d’une semaine.

Des images captées vendredi dernier et envoyées à TVA Nouvelles montrent les bestioles s’aventurer sur le lit d’une résidente, les meubles environnants et même dans les culottes d’incontinence, ce qui soulève bon nombre de questions.

«On a découvert dans le bureau de l’infirmière que tous les murs étaient infectés avec plein de fourmis. On a tout de suite paniqué. ON s’est dit «s’il y en a dans le bureau de l’infirmière, il y en a forcément dans les chambres des patients. On a changé les draps, changé les culottes et tout, mais les fourmis étaient même incrustées en-dessus du matelas également», a expliqué à TVA Nouvelles une employée de l’établissement sous couvert de l’anonymat.

Du côté de la direction de VIGI Mont-Royal, on assure que tous les efforts sont déployés pour endiguer la prolifération des bestioles indésirables.

«Des traitements intensifs continuent d’être appliqués en ce moment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le personnel et la direction de VIGI Mont-Royal regrettent cette situation et mettent tout en œuvre pour la résoudre dans les meilleurs délais», indique la direction.