Un retour aux sources fort apprécié de Guylaine Tanguay

Bien que l’expression est galvaudée, elle se prête quand même bien au cheminement de Guylaine Tanguay sur Country, son 16e album, qui est une œuvre à l’image de son titre : sobre, directe et efficace.

Guylaine Tanguay

Photo courtoisie

★★★★

Country

RETROUVER L’ESSENCE

Le fameux « retour aux sources » sera fort apprécié des puristes après des années où la dame a multiplié les projets – un livre, une émission télé, etc. – ainsi que l’inévitable disque des Fêtes, voire un hommage au King par la bande (tous deux lancés en 2018).

Ici, Guylaine Tanguay et ses collaborateurs – dont Sébastien Dufour à la réalisation – « tranchent la pomme en deux » en proposant une œuvre riche en compositions originales et en reprises de standards du genre, dont une adaptation vitaminée de Simple passager de Marcel Martel qui ouvre le bal, ainsi qu’une relecture plus musclée de Je pars à l’autre bout du monde de Paul Daraîche.

SANS FARD, SANS GÊNE

Pour revenir aux chansons originales, soulignons la ballade I’m Your Mother où une mère tente d’aider sa fille à passer au travers d’un moment difficile.

Fait intéressant : la pièce est signée par Mary-Pier Bazinet, fille cadette de Guylaine Tanguay, et aurait été inspirée par une épreuve vécue par sa sœur aînée. La chanson aurait été endisquée avec la bénédiction de cette dernière, bien sûr.

Au-delà de l’anecdote, l’extrait – qui plaira aux inconditionnels de Dolly Parton par la bande – est emblématique de la démarche de Guylaine Tanguay sur Country : une sincérité désarmante et rafraîchissante, propre à son genre musical de prédilection, justement.

Sans réinventer la roue, cette nouvelle offrande est un retour à la forme qui est non seulement fort apprécié, mais aussi réussi en interpellant autant le grand public que ses admirateurs de la première heure.

Veranda

Photo courtoisie

★★★

Yodel bleu

Dans un tout autre registre du genre, le duo bluegrass formé par Catherine-Audrey Lachapelle (aperçue également dans District 31) et Léandre Joly-Pelletier propose un premier maxi dans la langue de Renée Martel fort sympathique. Bien que le projet fait référence bien malgré lui à Canailles lors de ses pièces plus survoltées, Veranda ne fait pas dans le pastiche et – surtout – évite le piège d’abonder dans ce style musical aux codes aussi précis avec une bonne dose d’ironie. Yodel bleu est une œuvre sincère, un brin proprette certes, mais qui laisse présager un LP à venir fort intéressant.

Jeff Rosenstock

Photo courtoisie

★★★★½

No Dream

Pour son quatrième album solo, le troubadour punk rock met un brin de côté les fioritures pour un son plus brutal, efficace et livré avec urgence rappelant au passage les beaux jours de son défunt groupe Bomb The Music Industry!. De sa propre discographie, toutefois, il conserve une interprétation incroyablement sentie, un don pour l’accroche mélodique et – surtout – une plume toujours aussi sans filtre. NO TIME, qui aborde une certaine impuissance face à la présidence actuelle – et qui se prête bien à la pandémie – vaut tout particulièrement le détour. Idem pour l’émouvante Ohio Tpk qui allie fins de tournée et de relation.

Indochine

Photo courtoisie

★★★★

Nos célébrations

Le groupe pop culte surprenait ses admirateurs ce mercredi avec un single accompagné de remixes lançant leur 40e anniversaire, une tournée en 2021 (pas encore de passage au Québec annoncé, mais gardons espoir) ainsi que Singles collection, deux albums à venir où les hits du projet seront remâchés par Mick Guzauski (qui a notamment contribué au Random Access Memories de Daft Punk). Pour revenir à Nos célébrations, c’est de l’Indochine flirtant autant avec la pop du jour que New Order. 40 ans plus tard, Nicola Sirkis et sa bande ont toujours ce don pour tenir les mélomanes en haleine. Bravo.

Coup de coeur

PHILÉMON CIMON

Photo courtoisie

★★★½

Philédouche

Un an après la parution de l’excellent Pays, Philémon Cimon offre un maxi enregistré lors des mêmes séances, mais dont les textes des chansons – tenant plus du journal intime que du projet de société, disons – se prêtaient moins bien à l’album. En résulte donc un accompagnement au son volontairement minimaliste, épousant à merveille les propos plus crus (le cul, les filles, les relations, alouette) de Philédouche. À titre de référence, les nostalgiques des moments tendres de Sebadoh pourraient apprécier. À (re)découvrir, bref !