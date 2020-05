Construction: la pénurie de main-d’œuvre reprend de plus belle

Le Québec a beau être confronté à un taux de chômage historique, le secteur de la construction a renoué avec la pénurie de main-d’œuvre, et la situation est même pire qu’avant la pandémie pour certains.

«La pénurie, c’est surtout pour les plâtriers. En ce moment, pour répondre à la demande, j’aurais besoin d’environ 15 gars de plus», a confié Pascal Desrosiers, propriétaire de Construction DP Express, qui emploie d’ordinaire une vingtaine d’employés, tous métiers confondus.

À l’instar de plusieurs de ses compétiteurs dans la grande région de Montréal, l’entrepreneur de Terrebonne a de la difficulté à recruter depuis grosso modo deux ans: principalement à cause du nombre de départs à la retraite, plus élevé que le nombre d’arrivées de nouveaux travailleurs.

À cette réalité s’ajoute maintenant la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui découragerait plusieurs journaliers de retourner sur les chantiers. Certains préfèrent continuer de toucher la rente de 2000$ tout en faisait quelques petits boulots en dessous de la table, a observé M. Desrosiers.

Photo AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«Depuis le début de la crise, je vois 2-3 offres de travail au noir passer sur Facebook chaque jour. Ça a toujours existé, mais pas autant que ça. Il n’y a même plus de petite gêne», s’offusque l’homme d’affaires, qui croit que la mise sur pause des chantiers a incité plusieurs à avoir recours à cette pratique illégale.

Comme en Ontario, les chantiers n’auraient jamais dû être complètement suspendus, a insisté Pascal Desrosiers, qui est aujourd’hui complètement débordé, comme il doit rattraper le retard accumulé pendant les semaines d’arrêt.

Solutions à long terme

L’entrepreneur, pour qui la construction de condos occupe une part importante de son chiffre d’affaires, ne s’attend pas à ce que ça ralentisse de sitôt, même si une crise économique est à nos portes.

Pour régler le problème de pénurie de main-d’œuvre, il plaide donc pour des solutions à long terme, à commencer par l’amélioration de la formation pour qu’il vaille la peine d’embaucher des jeunes.

«Les cours professionnels dans le domaine de la construction sont aujourd’hui complètement désuets. Ce n’est pas normal qu’après presque un an de formation, un jeune n’est pas capable de tirer un joint ou de poser du Gyproc. Ça prend quatre mois avant qu’un jeune formé soit rentable», a illustré M. Desrosiers.

Entre temps, il interpelle la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour qu’il soit plus facile d’aller chercher des travailleurs d’autres régions, moins touchées par la pénurie.

«En ce moment, faire venir un gars de Gatineau, à cause des règles actuelles ça me coûterait 900 $ en plus de devoir payer son salaire. Ce n’est juste pas rentable», a-t-il critiqué.

Les syndicats ont une autre version

C’est sur ce point que les syndicats et la partie patronale sont à couteaux tirés.

«Ça me fait rire d’entendre des entrepreneurs dire que c’est trop cher embaucher des travailleurs d’autres régions alors que c’est les conventions qu’ils ont eux-mêmes signées», a lancé Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ-Construction.

Les syndicats reconnaissent qu’il y a un manque de travailleurs, pour certains métiers et dans quelques endroits au Québec, mais ils croient qu’on pourrait facilement venir à bout des pénuries en allant chercher des travailleurs de régions où l’ouvrage se fait plus rare.

Selon eux, si les entrepreneurs sont aussi fermés à cette possibilité, c’est un prétexte pour que les standards d’embauche soient abaissés et que plus de travailleurs non qualifiés se joignent à l’industrie.

«La main-d’œuvre formée est là. La solution, ce n’est pas de faire venir des nouveaux travailleurs non qualifiés et que dans trois mois, il n’y ait plus de travail», a poursuivi Michel Trépanier, le président de l’Inter, qui, contrairement à l’entrepreneur Pascal Desrosiers, pense que le boom post-COVID sera de courte durée.