Coronavirus: les écoles vont rouvrir en Corée du Nord

La Corée du Nord va rouvrir ses écoles, deux mois après les avoir fermées par mesure de précaution contre l’épidémie de coronavirus, rapporte lundi la presse sud-coréenne.

Pyongyang n’a fait état d’aucun cas de Covid-19, une version dont doutent les experts alors même que le virus né dans la Chine voisine s’est propagé à tous les continents. La Corée du Nord a cependant pris des mesures drastiques, fermant ses frontières et imposant un confinement à des milliers de personnes.

Le nouveau semestre scolaire, qui aurait dû commencer début avril, a été plusieurs fois reporté, même si certains lycées et certaines universités avaient été autorisés mi-avril à accueillir des étudiants.

«Le nouveau semestre débutera dans les écoles primaires, les collèges et les lycées commencera début juin, et des mesures de quarantaine ont été prises pour permettre la réouverture des crèches et des maternelles», rapporte l’agence sud-coréenne Yonhap citant la radio publique nord-coréenne.

«Les autorités doivent mettre à disposition des thermomètres et des solutions désinfectantes à l’entrée de chaque école, dans les classes et les bureaux. Les employés des écoles et des crèches doivent se plier aux règles de lutte contre le virus», a-t-elle ajouté.