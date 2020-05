COVID-19: de mal en pis dans deux CHSLD de Québec

La COVID-19 gagne du chemin rapidement dans deux centres d’hébergement pour aînés de Québec qui encaissent une nouvelle vague de cas et plusieurs décès supplémentaires en 24 heures.

Le CHSLD privé conventionné Jardins du Haut-Saint-Laurent, qui compte 10 nouveaux cas depuis hier, a été frappé de plein fouet par la pandémie en très peu de jours.

En l’espace d’une semaine, l’établissement situé à Saint-Augustin-de-Desmaures a plus que quadruplé le nombre de personnes infectées entre ses murs, passant de 19 à 89. Le CHSLD a notamment enregistré sa journée la plus funeste, dimanche, avec cinq nouveaux décès, portant le compte à six.

Perte de contrôle

La situation n’est guère plus enviable au CHSLD Hôpital général de Québec qui a lui aussi observé une hausse de 10 cas de COVID-19, pour un total de 127. Deux individus y ont également perdu la vie en raison du nouveau coronavirus, hier.

Une certaine perte de contrôle se fait d’ailleurs ressentir au sein de l’établissement. Lorsque TVA a tenté d’organiser une entrevue avec un résident de l’endroit, on leur a répondu que celui-ci était décédé, alors que ce n’était pas le cas.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé qu’il présenterait ses excuses auprès du bénéficiaire en question et de ses proches.

Outre ces deux milieux de vie pour aînés, la situation semble se stabiliser dans les autres foyers d’éclosion de Québec. La seule exception est le CHSLD Le Faubourg qui dénombre deux nouveaux cas chez ses usagers, ainsi qu’un nouveau décès.

Sur le territoire de Chaudière-Appalaches, trois personnes supplémentaires ont été déclarées positives à la COVID-19, pour un total de 497 malades. Qui plus est, six personnes demeurent hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. Le bilan fait également mention de 88% de guérison.

Erreur de transmission

Une erreur dans la transmission de données a assombri un bilan provincial qui semblait plutôt positif.

Québec présentait hier le plus petit nombre de nouveaux cas en 24 heures depuis deux mois, avec 408, et « seulement » 37 décès supplémentaires. Toutefois, le gouvernement a indiqué avoir recensé 165 autres morts non répertoriées « en raison d’un problème de transmission de données ». Le total est donc finalement passé à 4611 patients ayant succombé à la COVID-19.

Dans les hôpitaux désignés de la province, ce sont maintenant 1198 Québécois qui sont hospitalisés en raison du nouveau coronavirus. Il s’agit d’une diminution de 22,5% depuis le 19 mai

– Avec la collaboration de l’Agence QMI