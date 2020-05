Horacio Arruda inquiet de la tenue d'une manifestation à Montréal

En entrevue à TVA Nouvelles, le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, s'est dit inquiet de la tenue de cette manifestation contre le racisme, même s'il estime la cause noble.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Manifestation contre le racisme et la violence policière à Montréal

Il a rappelé qu'il n'est pas impossible que quelqu'un d'asymptomatique se trouve dans le groupe. Il a fortement recommandé le maintien de la distanciation sociale et le port du masque.

«Ce n'est pas pour rien qu'en ce moment on ne veut pas de rassemblements intérieurs et ce n'est pas pour rien qu'en ce moment on parle de rassemblement de 10 personnes seulement et bien que la manifestation semble être légale pour l'instant, j'espère que les gens vont être prudents.

– L’intégralité de l’entrevue avec Horacio Arruda se trouve en haut de page.