Ils ont vaincu la COVID-19: guérie le jour de la fête de sa fille

Une dame de 86 ans qui a contracté la COVID-19 alors qu’elle se trouvait dans un CHSLD du Saguenay a finalement été déclarée guérie le jour de l’anniversaire de sa fille.

Le 4 avril dernier, Sandra Boulay a appris que sa mère de 86 ans, Raymonde Brassard, avait contracté la COVID-19 au CHSLD de la Colline, dans l’arrondissement de Chicoutimi-Nord, à Saguenay.

Elle était déjà endeuillée par le décès de son père en raison d’un cancer au cerveau deux semaines plus tôt. La nouvelle a eu l’effet d’une bombe.

Elle pensait se faire enterrer

« Je n’ai même pas pu tenir [les funérailles] de mon père à cause de la COVID, et là, j’apprends ça. Je n’en revenais pas, j’avais des frissons sur tout le corps. Il a fallu que je mette ma vie sur pause, je ne faisais plus rien », raconte Mme Boulay.

Si Mme Brassard n’a pas dû être hospitalisée en raison du nouveau coronavirus, elle a tout de même eu très peur de rendre son dernier souffle, selon sa fille.

Fièvre constante, grosse toux et douleurs sur tout le corps, l’aînée a visiblement souffert durant son combat contre le nouvel ennemi numéro un de la santé publique.

« Je savais qu’elle allait passer au travers parce qu’elle a toujours eu un bon système immunitaire. Mais elle a beaucoup maigri, elle ne mangeait pas beaucoup au début [de son combat contre la COVID-19] », mentionne Mme Boulay. « Quand on a fait un FaceTime la semaine passée, elle m’a dit : “Je pensais me faire enterrer, d’aller dans le trou. C’était l’enfer” ».

Un beau cadeau

Un peu moins de trois semaines plus tard, le 22 avril, Raymonde Brassard a finalement eu la confirmation qu’elle avait passé le K.O. au nouveau coronavirus, le jour même de l’anniversaire de sa fille.

« C’est un beau cadeau de fête, j’ai pu recommencer à vivre. Elle a beaucoup maigri parce qu’elle avait de la difficulté à manger au début, mais elle s’en sort bien. »

Le jour de la fête des Mères, l’aînée a célébré son 87e anniversaire en mangeant les fruits, les fromages et le gâteau que lui a fait parvenir Mme Boulay.