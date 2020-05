Manifestation contre le racisme prévue à Montréal

Une centaine de manifestants sont attendus sur le coup de 17h dimanche devant le quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour protester contre le racisme.

Ce rassemblement s’inscrit dans la foulée des protestations qui déferlent sur les États-Unis depuis maintenant six jours en raison de la mort de George Floyd, tué par le policier Derek Chauvin à Minneapolis.

Le nombre de manifestants pourrait cependant être plus important que la centaine estimé par Marie-Livia Beaugé, une des organisatrices de la manifestation. Près de 6000 personnes ont confirmé leur présence sur la page Facebook de l’événement. Presque 9000 autres personnes se sont dites intéressées à y participer.

Si l’événement doit débuter devant le quartier général du SPVM sur la rue St-Urbain, Mme Beaugé explique que le groupe à l’intention de se déplacer dans les rues. Impossible par contre d’en connaître l’itinéraire.

«Pour le moment, on n’a pas encore l’itinéraire. On va dire très clairement aux manifestants quand ça va commencer. À quel moment ça commence, à quel moment ça se termine et comment ça va se passer. Tout va être dit à 17h», explique l’organisatrice.

Pas question non plus d’informer les policiers des détails concernant le déroulement du rassemblement ni de collaborer avec eux.

«Dans l’organisation de la manifestation, nous n’avons pas communiqué avec les policiers. [...] On fait une manifestation pacifique, mais on ne va pas parler avec la police. On veut éviter toute interaction avec la police pendant la manifestation», raconte Marie-Livia Beaugé, en rappelant que la police est la source même du mouvement.

L’avocate de formation est catégorique : rien de ce qui est prévu est illégal.

«On est dans nos droits. [...] La raison pour laquelle on ne collabore pas avec la police, ce n’est pas parce qu’on a envie de ravager des affaires. La police pourra faire son travail, nous suivre si elle le veut», clame-t-elle.

L’organisatrice est sûre que les participants manifesteront dans le calme, sans causer de débordement. Des avocats seront mis à la disposition des gens pour répondre aux questions le cas échéant.

De plus, un guide pratique sera mis en ligne sur la page Facebook de l’événement pour informer les manifestants de leur droit, notamment en ce qui a trait aux arrestations, aux détentions et aux fouilles.