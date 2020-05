NFL : des micros pour tous les joueurs lors des matchs à huis clos?

Le plaqueur Lane Johnson et le receveur DeSean Jackson, des Eagles de Philadelphie, souhaitent que tous les gens présents sur le terrain des matchs de la NFL portent des microphones si la prochaine campagne s’amorce à huis clos.

Johnson a proposé cette idée dans sa baladodiffusion Outside The Lane, samedi, et son coéquipier s’est dit ouvert à l’idée.

«Ce serait fou, a dit Jackson. Je crois qu’ils devraient le faire. Ils devraient permettre aux partisans de vraiment voir ce qui se passe entre les lignes blanches. Je sais qu’à la ligne de mêlée, ça devient fou, et je sais qu’à l’extérieur, c’est également le cas. Les conversations continuent [après les jeux].»

Actuellement épargnée par la pandémie de COVID-19, la NFL a publié plus tôt au mois de mai un calendrier régulier de 16 parties par équipe qui doit se mettre en branle en septembre. Elle prévoit accueillir des partisans pour le moment, mais la situation pourrait changer en fonction de l’évolution de la pandémie.