Réouverture: de petits entrepreneurs craignent que les mesures sanitaires leur coûtent très cher

MONTRÉAL | Beaucoup de petits entrepreneurs des secteurs des soins thérapeutiques, personnels et esthétiques autorisés à rouvrir leurs portes ce lundi sont inquiets de l’ampleur des frais liés à la mise en place de mesures sanitaires pour assurer la protection de leur personnel et leur clientèle.

Selon un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) auprès de ses membres, trois entrepreneurs sur cinq (60 %) craignent que l’équipement de protection individuelle (masques, visières, blouses, gants, désinfectants, stérilisateurs et autres) «finisse par leur coûter cher».

«On s’attendait à des frais élevés, mais certains cas donnent le vertige! Que ce soit un salon de coiffure, un cabinet de dentiste ou de massothérapie, les coûts peuvent se chiffrer jusqu’à des milliers de dollars, a expliqué Gopinath Jeyabalaratnam, analyste principal des politiques à la FCEI, dans un communiqué accompagnant la publication du sondage. Un entrepreneur nous a même mentionné que ses dépenses s’élevaient à plus de 30 000 $. Il y a des coûts fixes, comme le plexiglas ou l’installation d’une station de lavage, mais il y a aussi des coûts récurrents, comme les masques ou les produits désinfectants.»

La FCEI souligne que les petits entrepreneurs sont heureux de pouvoir à nouveau servir leurs clients, mais après avoir été fermés pendant 70 jours, plusieurs ont accumulé des dettes et les dépenses supplémentaires associées à leur réouverture «est encore une pression de plus quand les fonds de tiroir sont vides». «Actuellement, ce sont près de deux PME québécoises sur cinq (37 %) qui sont en retard dans leurs paiements de factures (loyers, cartes de crédit, principaux fournisseurs)», a mentionné François Vincent, vice-président, Québec à la FCEI, en commentant également les résultats du sondage de son organisation.

«Pour des entreprises qui ne rattraperont pas leurs pertes, [...] ce sont des coûts qui risquent d’élever les prix des produits et des services offerts», anticipe pour sa part M. Jeyabalaratnam.

La FCEI sollicite donc une aide d’urgence du gouvernement Legault pour aider les entreprises des services personnels qui reprendront leurs activités.

«Pour assurer la santé publique, il faut une contribution de tous, a affirmé M. Vincent. Les entrepreneurs ont été présents depuis le début. Tout le fardeau de protéger les consommateurs ne devrait pas uniquement reposer sur les épaules des entrepreneurs. Ils sont déjà à bout de souffle. L’État a un rôle central à jouer pour les soutenir. C’est pour cette raison que nous demandons au gouvernement du Québec d'apporter une aide financière directe aux entreprises.»

Le geste attendu de Québec peut, selon le regroupement des PME du Canada, prendre la forme d’une subvention directe ou d’un Fonds d’aide à l’adaptation des espaces de travail à la nouvelle réalité, en prenant exemple sur ce qui a été fait dans certaines provinces.

Rappelons que, ce lundi, les entreprises situées en dehors de la Communauté métropolitaine de Montréal offrant des soins de santé privés ainsi que des soins corporels et esthétiques peuvent reprendre leurs activités. Pour les territoires de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette, le gouvernement n’autorise à compter de lundi une reprise d’activités que pour les entreprises de soins dentaires, des soins thérapeutiques ainsi que de soins de toilettage pour animaux. Les entreprises du secteur des soins personnels et de l’esthétique pourront reprendre leurs activités à compter du 15 juin dans ces deux territoires, selon la directive gouvernementale.