Signé Daniel Boucher

Daniel Boucher est fébrile. Il se lancera dans une toute nouvelle aventure avec série de concerts en solo qu’il diffusera à partir de chez lui en Gaspésie.

Des concerts virtuels payants de 60 minutes, sous l’appellation Quatre jeudis de chez nous à chez vous, qui seront présentés les 4, 11, 18 et 25 juin.

L’auteur, compositeur et interprète offrira trois spectacles avec des chansons différentes et des demandes spéciales.

Le quatrième et dernier du 25 juin sera une soirée spéciale pour ceux qui auront assisté aux trois premiers de la série. Un spectacle entièrement constitué de demandes spéciales et d’une toute nouvelle chanson, flambant neuve, jamais interprétée.

L’idée de ce projet a pris forme lorsque les festivals qu’il devait faire cet été ont été annulés. Des événements qui sont importants pour les artistes québécois.

« J’aurais pu rester chez moi à brailler, mais on a décidé de foncer et d’essayer quelque chose. Il a fallu se revirer sur un dix cents et on a décidé de transformer ces annulations en opportunités. C’est une première. Je suis emballé, bien excité et j’ai bien hâte », a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Les spectacles seront diffusés par la plateforme Zoom. Daniel Boucher pourra voir sa « gang » de malades, les spectateurs pourront se voir et tout le monde pourra échanger en direct.

Le coût, pour un concert, est de 15 $. Il est possible d’assister aux trois premiers spectacles pour 35 $ et ce forfait donnera droit à la prestation finale du 25 juin.

Nouvel album

Daniel Boucher se lance dans quelque chose de nouveau et qu’il qualifie d’excitant. « Ces quatre soirées vont être uniques. Je vais garder ça ouvert et on va aller dans l’instant présent », a-t-il précisé.

L’auteur, compositeur et interprète de 48 ans croit que cette nouvelle voie pourrait continuer d’exister au-delà de la pandémie.

« Je pense que ça peut cohabiter avec les spectacles en salle. Ça ne sera pas comme dans une salle, mais je vois ça comme une nouvelle façon de rejoindre le monde et de connecter. Ça peut devenir, si on travaille bien, une nouvelle branche de notre métier », a-t-il fait remarquer.

Daniel Boucher a accumulé plusieurs nouvelles chansons au cours des dernières années. Des pièces qui se retrouveront, avec celle qu’il offrira en primeur, le 25 juin, sur un album intitulé À grands coups de tounes Volume 1, qu’il prévoit lancer à l’automne.

L’auteur, compositeur et interprète ne pensait pas réunir ces sept chansons, dont deux de huit minutes, sur un album, mais les demandes pour un nouveau disque étaient nombreuses.

► Les billets pour cette série des quatre jeudis sont en vente sur boucaneendirect.com.