VÉZINA, Gérard



Est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens, à l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Hôpital Laval, le 26 mai 2020, à l'âge de 73 ans et 4 mois, M. Gérard Vézina, conjoint de longue date de Mme Lina Drapeau, demeurant à Lévis et autrefois de Dolbeau-Mistassini. Il était le fils de feu M. Joseph Vézina et de feu Mme Germaine Bherer.Par la suite, il sera confié au crématorium Leclerc. De plus, une messe commémorative aura lieu en 2021 à l'église Sainte-Thérèse-d'Avila de Dolbeau- Mistassini. Outre sa conjointe Mme Lina Drapeau, il laisse ses filles: Vicky Vézina, Valérie Vézina (Frédéric Sperte) et Sandra Vézina (Sidney Rancourt); ses petits-enfants adorés: Lydia St-Pierre et Gabriel Sperte. Il était le frère de: Jacqueline Vézina, Gilles Vézina (Thérèse Gaudreault) et Jean-Marie Vézina (Huguette Bilodeau); le gendre de: feu M. Wellie Drapeau et feu Mme Lucienne Dugal; le beau-frère de: Yoland Drapeau (Odette Vertefeuille), Raymonde Drapeau (feu André Rivard), Huguette Drapeau (Joseph-Aimé Larouche), Maurice Drapeau (Francine Bolduc), feu Angèle Drapeau (Cornell Mc Donald), Nicole Drapeau (Denis Genest), Diane Drapeau (Daniel Belley), Sylvie Drapeau (Martin Bouchard) et Johanne Drapeau. Également, il laisse ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et ses cousines et autres parents et amis. M. Vézina a été le propriétaire de la Station-service Gérard Vézina de Dolbeau-Mistassini. À la demande de M. Gérard Vézina nous transmettons ses remerciements chaleureux à l'équipe dévouée et attentionnée de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5, (418) 656-8711. https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/