Au Brésil, confinement et déconfinement à la carte selon les régions

Le coronavirus se répand à un rythme galopant au Brésil, avec des mesures de confinement et de déconfinement en ordre dispersé selon les États ou les villes de ce pays dont le président Jair Bolsonaro appelle à la levée des restrictions.

Aucune politique n’a été mise en place au niveau national et les mesures d’endiguement de la pandémie ont en général été beaucoup moins strictes que celles qui ont été prises dans la plupart des pays européens ou dans l’Argentine voisine.

Pourtant, les premières restrictions sont apparues dès la mi-mars au Brésil, avec notamment la fermeture des écoles dans de nombreuses villes, alors que le pays ne comptait qu’une centaine de cas confirmés et quelques jours avant le premier décès.

Mais aujourd’hui, ce pays de 210 millions d’habitants aux dimensions continentales est un des principaux foyers de la pandémie et s’apprête à passer le cap des 30 000 morts.

Les 27 États ont pris des mesures plus ou moins strictes, chacun à sa manière, à des dates et pour des durées différentes. La plupart ont décidé de ne laisser ouverts que les commerces considérés comme essentiels: pharmacies et supermarchés.

Et hormis quelques exceptions, aucune mesure coercitive n’a été prise pour que la population reste chez elle.

Même confusion en ce qui concerne le déconfinement, qui a débuté de façon graduelle dans certains États, mais pas tous, alors que le pays n’a pas encore atteint le pic de la pandémie.

Le taux d’isolement social n’a jamais atteint les 70% préconisés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

«Mesures mal conçues»

À Sao Paulo, l’État le plus riche, le plus peuplé et également le principal foyer de contamination, la plupart des industries ont continué à fonctionner et le slogan «Restez chez vous» n’est resté qu’une simple recommandation. Une réouverture graduelle des commerces est prévue dès ce lundi.

À Rio de Janeiro, la police se contente d’aborder les baigneurs qui bravent l’interdiction de fréquenter les plages, et les promenades en bord de mer restent pleines de marcheurs, joggeurs et cyclistes. Le port du masque a été rendu obligatoire il y a plus d’un mois, deux semaines avant Sao Paulo.

Seuls certains quartiers populaires plus touchés de l’ouest de la ville ont été bouclés, certaines voies de circulation bloquées, une mesure également en vigueur à Niteroi et Sao Gonçalo, deux villes de banlieue.

Dans les régions pauvres du Nord-est, de grandes villes comme Fortaleza et Sao Luis ont également restreint la circulation des personnes et des véhicules.

Dans des régions moins touchées, comme dans le sud du Brésil, ou dans la capitale Brasilia, les centres commerciaux ont déjà repris leurs activités.

«En règle générale, les mesures de confinement ont été mal conçues. Les gens avaient le droit de se déplacer à leur guise», explique Jean Gorinchteyn, infectiologue de l’Institut Emilio Ribas et de l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo.

«Et même dans les villes qui ont pris des mesures plus strictes, la police n’a pas vraiment empêché les gens de sortir», poursuit-il.

Absence de consensus

Au Brésil, la gestion des questions de santé publique est partagée entre le gouvernement fédéral, les 27 États et les 5 500 municipalités.

En avril, la Cour suprême a décidé que la décision des États et des villes en matière de confinement devait prévaloir sur toute directive du gouvernement fédéral.

Ce qui a permis aux collectivités de résister aux appels répétés du président Bolsonaro à la reprise des activités économiques, pour préserver l’emploi.

«Cette gestion partagée de la santé publique est déjà un défi en soi, mais tout serait plus simple avec un minimum de consensus politique pour des actions coordonnées», estime Michael Mohallem, professeur de droit de la Fondation Getulio Vargas.

«Le Brésil est devenu le principal foyer de Covid-19 dans le monde, mais la situation est aggravée par une crise politique d’ampleur», poursuit-il.

Cette crise a été exacerbée par les critiques répétées de Bolsonaro envers les gouverneurs. Il a notamment traité de «tas de fumier» celui de Rio, Wilson Witzel, dont la résidence officielle a été perquisitionnée mardi en raison de soupçons de détournements de fonds dans la construction d’hôpitaux de campagne.

«Avec cette dichotomie et cette confusion d’informations, les gens se sentent désorientés et finissent souvent par choisir la solution de facilité en sortant de chez eux», conclut Jean Gorinchteyn.